Moradores de Nova Califórnia, em Cabo Frio (RJ), denunciam falta de infraestrutura e abandono Bairro sofre com ausência de serviços básicos e acessibilidade comprometida RJ Record Interior RJ|Do R7 04/04/2025 - 21h58 (Atualizado em 04/04/2025 - 21h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os residentes do bairro Nova Califórnia, em Cabo Frio (RJ), enfrentam diariamente condições precárias de infraestrutura, mesmo pagando mensalidade para uma associação local. A comunidade convive com ruas sem manutenção, iluminação pública deficiente e limpeza urbana negligenciada - serviços que acabam sendo realizados pelos próprios moradores.

A situação se agrava com guaritas improvisadas e cercas que obstruem vias, dificultando inclusive o acesso de veículos de emergência como ambulâncias. Apesar das inúmeras reclamações, a Prefeitura de Cabo Frio ainda não se pronunciou sobre as demandas da população, que exige investimentos urgentes para melhorar a qualidade de vida no bairro.