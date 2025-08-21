MP do Rio investiga contrato da prefeitura de São Francisco do Itabapoana (RJ) A prefeitura nega irregularidades e afirma que o contrato foi feito na gestão anterior RJ Record Interior RJ|Do R7 21/08/2025 - 19h08 (Atualizado em 21/08/2025 - 19h08 ) twitter

O Ministério Público do Rio de Janeiro abriu um inquérito civil para investigar um contrato de locação de caminhão pela prefeitura de São Francisco de Itabapoana (RJ). A suspeita é de que o valor pago, R$ 899.400, seja superior ao de um caminhão novo e que haja ligação com um parente da prefeita. A prefeitura nega irregularidades e afirma que o contrato foi feito na gestão anterior, sem reajustes e com transparência.