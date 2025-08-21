Mulher que matou grávida e arrancou bebê do ventre em Macaé (RJ) é condenada a 53 anos
O crime abalou a população pela sua crueldade
Em Macaé (RJ), o julgamento de Priscila Torquato, acusada de assassinar Pâmela Ferreira em 2020, chegou ao fim. Priscila foi condenada a 53 anos de prisão por esfaquear Pâmela, que estava grávida de oito meses, e retirar brutalmente o bebê, que não resistiu. O crime abalou a população pela sua crueldade. Após anos de espera, a justiça foi feita, trazendo um desfecho para este caso bárbaro.