Municípios do RJ passam a integrar mapa do semiárido brasileiro A inclusão promete juros mais baixos e melhores condições para produtores locais RJ Record Interior RJ|Do R7 17/07/2025 - 20h04 (Atualizado em 17/07/2025 - 20h04 )

Regiões norte, noroeste e fluminense do Rio de Janeiro agora fazem parte do mapa do clima semiárido, beneficiando 22 municípios com o programa federal de fortalecimento da agricultura familiar. A inclusão promete juros mais baixos e melhores condições para produtores locais, especialmente em Campos, onde a cana-de-açúcar é a principal cultura. A medida visa garantir a safra e atrair indústrias, mas desafios de infraestrutura e planejamento persistem.