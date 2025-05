Na Semana Nacional dos Museus, Solar dos Mellos tem programação especial O evento destaca o patrimônio imaterial, juventude e novas tecnologias, promovendo reflexões sobre o papel dos museus na sociedade RJ Record Interior RJ|Do R7 13/05/2025 - 20h09 (Atualizado em 13/05/2025 - 20h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Descubra a importância da preservação histórica no Solar dos Mellos durante a 23ª Semana Nacional de Museus em Macaé (RJ). O evento destaca o patrimônio imaterial, juventude e novas tecnologias, promovendo reflexões sobre o papel dos museus na sociedade. Com o tema ‘O Futuro dos Museus em Comunidades em Rápida Transformação’, o Solar dos Mellos oferece um espaço de diálogo entre passado, presente e futuro, abrigando acervos históricos dos séculos 19 e 20. A programação inclui visitas guiadas e atividades culturais, fortalecendo a conexão da comunidade com sua história e cultura.