Nova etapa da convocação de professores para migração de carga horária começou no estado do Rio de Janeiro 2.500 docentes serão integrados ao novo regime de 30 horas semanais RJ Record Interior RJ|Do R7 28/02/2025 - 18h43 (Atualizado em 28/02/2025 - 18h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O governo do estado do Rio de Janeiro iniciou nesta quinta-feira (27) mais uma etapa da convocação de professores para a migração de carga horária. Ao todo 2.500 docentes devem ser incluídos no novo regime de 30 horas semanais. Saiba os detalhes.