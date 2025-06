Nova pista de pouso e decolagem é inaugurada no aeroporto de Macaé (RJ) A cerimônia contou com a presença de autoridades, incluindo o ministro de Portos e Aeroportos RJ Record Interior RJ|Do R7 17/06/2025 - 20h08 (Atualizado em 17/06/2025 - 20h08 ) twitter

Macaé (RJ) celebrou a inauguração da nova pista do aeroporto, consolidando-se como polo logístico estratégico no Sudeste. A cerimônia contou com a presença de autoridades, incluindo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. A obra, iniciada em junho de 2023, visa fortalecer o turismo de negócios e lazer, além de apoiar operações offshore.