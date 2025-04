Novo campus da UFF é inaugurado em Campos (RJ) com presença do presidente Lula Unidade vai atender mais de 3.500 alunos da região Norte/Noroeste fluminense RJ Record Interior RJ|Do R7 14/04/2025 - 19h46 (Atualizado em 14/04/2025 - 19h46 ) twitter

A cerimônia de inauguração do novo campus da Universidade Federal Fluminense contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que destacou a importância da educação e da união de forças políticas para o desenvolvimento social.

O evento também teve a participação do Ministro da Educação, Camilo Santana, e do Prefeito de Campos, Wladimir Garotinho.

Com mais de 3.500 alunos, o novo campus é um marco para a região Norte e Noroeste do Rio de Janeiro, promovendo o acesso ao ensino superior para estudantes de diversas cidades.