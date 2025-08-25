Números de mortes em acidentes caiu 5,4% no primeiro semestre de 2025 em Rodovias Federais
A imprudência dos motoristas é apontada como principal causa
Apesar da queda de 5,4% nas mortes em rodovias federais do norte fluminense no primeiro semestre de 2025, quase 4.000 pessoas ficaram feridas. A imprudência dos motoristas é apontada como principal causa dos acidentes, mesmo em condições favoráveis de pista e clima. A BR-356, entre Campos e São João da Barra, destaca-se pela alta incidência de infrações e colisões, reforçando a necessidade de atenção redobrada dos condutores.