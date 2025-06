Obras na RJ-238 impactam logística e indústria regional Firjan se reuniu com o DER para buscar soluções RJ Record Interior RJ|Do R7 04/06/2025 - 19h42 (Atualizado em 04/06/2025 - 20h14 ) twitter

A Estrada dos Ceramistas, RJ-238, em obras há meses, causa restrições ao tráfego de caminhões em Campos. A Firjan se reuniu com o DER para buscar soluções, destacando prejuízos à indústria ceramista e ao Porto do Açu. O DER sinalizou positivamente para liberar a via parcialmente. Novo encontro com empresários e o presidente do DER é urgente para mitigar impactos na logística regional.