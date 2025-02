Onda de calor no Rio de Janeiro deve seguir até 24 de fevereiro Altas temperaturas atingem áreas centrais e litorâneas; especialistas recomendam hidratação e proteção RJ Record Interior RJ|Do R7 17/02/2025 - 12h09 (Atualizado em 17/02/2025 - 12h09 ) twitter

A onda de calor que atinge o Estado do Rio de Janeiro deve continuar até o dia 24 de fevereiro, segundo agências técnicas em meteorologia. Tanto quem circula pelas áreas centrais quanto moradores e turistas em cidades litorâneas estão sofrendo com as altas temperaturas.

Para enfrentar o calor intenso, especialistas recomendam beber bastante água, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e usar roupas leves e protetor solar.