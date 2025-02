Onda de calor no Rio de Janeiro gera alerta para a saúde Sensação térmica passa dos 40 graus e até moradores acostumados ao calor sentem os efeitos RJ Record Interior RJ|Do R7 18/02/2025 - 11h33 (Atualizado em 18/02/2025 - 11h33 ) twitter

A terceira onda de calor no Rio de Janeiro acende um alerta para a saúde, com sensação térmica acima dos 40 graus. Até mesmo os moradores, acostumados às altas temperaturas, estão sofrendo as consequências.

Especialistas recomendam cuidados redobrados para evitar problemas causados pelo calor intenso.