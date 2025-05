Operação conjunta entre PM e Detran combate o desmanche de veículos A prática de desmanche é considerada crime e pode envolver furto e roubo de veículo RJ Record Interior RJ|Do R7 20/05/2025 - 20h32 (Atualizado em 20/05/2025 - 20h32 ) twitter

Uma operação conjunta da Polícia Militar e do Detran foi realizada no bairro Recanto das Orquídeas, em São Pedro da Aldeia (RJ), para combater o desmanche ilegal de veículos. A ação, que contou com a participação de dezenas de agentes, revelou um pátio repleto de carros que seriam desmontados ilegalmente. A prática de desmanche é considerada crime e pode envolver furto e roubo de veículos, além da receptação de peças.