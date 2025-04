Operação da PF cumpre mandado de busca e apreensão na casa do prefeito de Cabo Frio (RJ) Polícia Federal deu início a segunda fase da operação Teatro Invisível RJ Record Interior RJ|Do R7 16/04/2025 - 19h53 (Atualizado em 16/04/2025 - 19h53 ) twitter

A Polícia Federal realizou a segunda fase da operação Teatro Invisível no Rio de Janeiro e Minas Gerais, visando desarticular um grupo criminoso envolvido em crimes eleitorais. Entre os alvos está o prefeito de Cabo Frio (RJ), doutor Serginho, que se defende das acusações em coletiva de imprensa.

A operação investiga obstrução da Justiça, Caixa 2, lavagem de dinheiro e fraude em licitações. Durante a ação, foram apreendidos documentos e objetos pessoais do prefeito, que afirma não ter envolvimento com os crimes. A investigação continua para identificar outros envolvidos, com penas que podem ultrapassar 27 anos de prisão.