Operação da Polícia desmantela Tribunal do Tráfico em Arraial do Cabo (RJ)

O Ministério Público, em parceria com a Polícia Militar e Civil, deflagrou a Operação Monte Alto para desarticular o chamado “Tribunal do Tráfico” em Arraial do Cabo (RJ). A ação, que investiga quatro inquéritos, visa prender integrantes de uma organização criminosa acusada de homicídios, tráfico de drogas e ocultação de cadáveres.

Entre os alvos estão o suposto chefe do tráfico, executores de crimes e colaboradores diretos. A investigação revelou ainda tentativas de homicídio contra policiais durante patrulhas.