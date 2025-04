Operação em Búzios (RJ) cumpre 72 mandados contra facções criminosas Ação conjunta do MP e 25° BPM apreendeu armas, drogas e R$ 5 mil em espécie; dez suspeitos foram presos RJ Record Interior RJ|Do R7 14/04/2025 - 21h46 (Atualizado em 14/04/2025 - 21h46 ) twitter

Uma operação conjunta do Ministério Público e do 25° Batalhão de Polícia Militar em Búzios (RJ) cumpriu 72 mandados de busca e apreensão contra facções criminosas envolvidas com tráfico de drogas e homicídios. A ação resultou na apreensão de 275 munições, uma espada, rádios comunicadores, R$ 5.000 em dinheiro e entorpecentes. Dez pessoas foram presas durante a operação, que também atingiu unidades prisionais.