Operação em Cabo Frio (RJ) combate desmatamento e grilagem de terras A ação ocorreu na região do Pântano da Malhada RJ Record Interior RJ|Do R7 08/07/2025 - 20h28 (Atualizado em 08/07/2025 - 20h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Guarda Ambiental e a Secretaria de Meio Ambiente de Cabo Frio (RJ) realizaram uma operação no bairro Maria Joaquina para combater o desmatamento e a abertura de vias clandestinas. A ação ocorreu na região do Pântano da Malhada, próximo à divisa com Armação dos Búzios. Há suspeitas de envolvimento de milícias e grilagem de terras, o que pode levar a investigações pela Polícia Civil.