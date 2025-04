Operação Farra Brasil desarticula esquema milionário de fraudes a benefícios sociais Polícia Federal cumpre 23 mandados no RJ contra organização criminosa que atuava em lotéricas e na Caixa Econômica RJ Record Interior RJ|Do R7 15/04/2025 - 20h15 (Atualizado em 15/04/2025 - 20h15 ) twitter

A Polícia Federal deflagrou a 14ª fase da Operação Farra Brasil para desmantelar uma organização criminosa especializada em fraudes por meio de aplicativos.

O grupo pagava propina a funcionários da Caixa Econômica e de casas lotéricas para acessar benefícios sociais.

Cerca de 80 policiais cumpriram 23 mandados de busca em várias cidades do Rio de Janeiro. As investigações revelaram que as fraudes atingiram o FGTS e o seguro-desemprego, com 749 mil processos de contestação registrados desde 2020.

Os investigados enfrentam acusações de organização criminosa, furto qualificado e corrupção, com penas que podem chegar a 40 anos de prisão.