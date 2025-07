Operação flagra reforma irregular em embarcação no Canal do Itajuru O proprietário foi autuado por realizar obras sem autorização RJ Record Interior RJ|Do R7 18/07/2025 - 19h14 (Atualizado em 18/07/2025 - 19h14 ) twitter

Uma operação conjunta em Cabo Frio (RJ) revelou a reforma irregular de uma embarcação de grande porte no Canal do Itajuru. O proprietário foi autuado por realizar obras sem autorização, após denúncias de barulho frequente. Outras três embarcações também foram multadas por dar suporte à atividade ilegal. A ação envolveu as secretarias de turismo, meio ambiente e a Guarda Marítima e Ambiental.