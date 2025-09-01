Operação policial em Saquarema (RJ) apreende rolos de linha chilena
O material proibido por lei devido aos riscos que oferece a motociclistas, ciclistas e pedestres
Uma operação policial em Saquarema (RJ) resultou na apreensão de rolos de linha chilena, material proibido por lei devido aos riscos que oferece a motociclistas, ciclistas e pedestres. Durante a abordagem, a polícia encontrou quatro rolos de linha em um carro cujo motorista estava sem habilitação e com documentação irregular. O condutor foi detido e levado à delegacia para responder pelos crimes.