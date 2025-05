Oportunidades de vestibular e concursos no RJ: inscrições abertas Acompanhe as atualizações e mais oportunidades no nosso site e redes sociais RJ Record Interior RJ|Do R7 09/05/2025 - 20h54 (Atualizado em 09/05/2025 - 20h54 ) twitter

Descubra as oportunidades de educação e emprego no estado do Rio de Janeiro. Estão abertas as inscrições para o vestibular da CEDERJ 2025.2, oferecendo 6.965 vagas em cursos semipresenciais em diversas áreas. Além disso, há vagas para trabalhadores portuários e um novo concurso para a polícia militar em 2026. Não perca os prazos de inscrição e confira todos os detalhes sobre como se inscrever nos sites indicados.