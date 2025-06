Pacientes reclamam das condições precárias de banheiro do HFM em Campos (RJ) A prefeitura ainda não respondeu RJ Record Interior RJ|Do R7 18/06/2025 - 15h57 (Atualizado em 18/06/2025 - 15h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pacientes e acompanhantes do Hospital Ferreira Machado em Campos dos Goytacazes (RJ) reclamam das condições precárias dos banheiros, com paredes manchadas e cestos transbordando. A prefeitura ainda não respondeu, mas a Fundação Municipal de Saúde afirma que a limpeza é feita diariamente e que a manutenção é contínua, apesar de dificuldades com o uso inadequado das instalações.