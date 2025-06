Pai do adolescente que confessou matar família tinha porte de arma, diz polícia Os corpos estão no Instituto Médico Legal de Itaperuna para necropsia RJ Record Interior RJ|Do R7 25/06/2025 - 20h03 (Atualizado em 25/06/2025 - 20h03 ) twitter

O caso do adolescente que usou uma arma calibre 38 do pai para matar os pais e o irmão de 3 anos em Itaperuna (RJ) continua sendo investigado. A Polícia Civil informou que o pai possuía duas armas em casa. Os corpos estão no Instituto Médico Legal de Itaperuna para necropsia. O caso chocou o noroeste do Rio de Janeiro e o país.