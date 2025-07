Paraesporte de Campos (RJ) conquista título inédito e times brasileiros se preparam para retorno Saiba as principais notícias do esporte da região RJ Record Interior RJ|Do R7 08/07/2025 - 20h25 (Atualizado em 08/07/2025 - 20h25 ) twitter

O Chelsea marcou presença na Copa do Mundo de Clubes com vitória em cima do Fluminense e aguarda o vencedor entre PSG e Real Madrid. No Brasil, destaque para o Paraesporte de Campos dos Goytacazes (RJ), que conquistou um título inédito no basquete 3x3, promovendo inclusão e oportunidades. No futebol, Botafogo recebe novo técnico, enquanto Flamengo enfrenta polêmica com desistência de contratação.