Paralisação de vans continua em Campos (RJ)

O impasse entre motoristas de vans e a Prefeitura de Campos (RJ) continua, afetando diretamente os passageiros.

Permissionários alegam que os repasses para custear passagens estão até 90% abaixo do necessário, levando à paralisação das atividades. Os motoristas buscam diálogo com o prefeito, já que as negociações com o Instituto Municipal de Trânsito e Transporte não avançam.

A paralisação impacta 7 localidades e deixa os moradores sem transporte adequado.

Segundo os permissionários, sem acordo, os 31 veículos do setor C não retornarão às ruas, pois o valor pago não cobre as despesas operacionais.