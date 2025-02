PELAG preserva Mata Atlântica e incentiva educação ambiental Local entre Campos dos Goytacazes e São João da Barra está aberto para visitação e abriga o Projeto Ecotrilhas, no Rio de Janeiro RJ Record Interior RJ|Do R7 17/02/2025 - 12h09 (Atualizado em 17/02/2025 - 12h09 ) twitter

O Parque Estadual da Lagoa do Açu (Pelag), localizado no interior do Rio de Janeiro, entre os municípios de Campos dos Goytacazes e São João da Barra, preserva áreas de Mata Atlântica, além da rica fauna e flora brasileiras.

Aberto para visitação, o local abriga o Projeto Ecotrilhas, que incentiva a educação ambiental e proporciona aos visitantes a oportunidade de conhecer melhor a biodiversidade da região.