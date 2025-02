Perseguição policial termina com dois presos por tráfico de drogas Suspeitos tentaram fugir de moto, precisaram de atendimento médico e foram capturados com crack RJ Record Interior RJ|Do R7 06/02/2025 - 15h56 (Atualizado em 06/02/2025 - 15h56 ) twitter

Uma perseguição policial pelas ruas do Centro de Campos, no Rio de Janeiro, terminou com a prisão de dois homens por tráfico de drogas. Eles estavam em uma motocicleta fugindo da Polícia Rodoviária Federal quando foram capturados. Antes da prisão, ambos precisaram de atendimento médico no Hospital Ferreira Machado.

Durante a abordagem, os agentes apreenderam 26 pedras de crack.