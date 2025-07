Pescador é encontrado morto às margens do rio Ururaí O caso segue sob investigação para esclarecer o ocorrido RJ Record Interior RJ|Do R7 28/07/2025 - 20h16 (Atualizado em 28/07/2025 - 20h16 ) twitter

O pescador Júlio César Carvalho, de 56 anos, foi encontrado morto às margens do Rio Ururaí após ter desaparecido. O corpo foi localizado na tarde de segunda-feira (28), próximo ao barco que ele usava. A Polícia Militar preservou a área e a Polícia Civil investiga as causas do óbito. O corpo foi encaminhado ao IML de Campos para perícia. O caso segue sob investigação para esclarecer o ocorrido.