Pescadores estão ansiosos com o fim do período do defeso do camarão A pesca do camarão no mar volta a ser liberada a partir de primeiro de maio

RJ Record Interior RJ|Do R7 28/04/2025 - 20h47 (Atualizado em 28/04/2025 - 20h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share