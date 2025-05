PF cumpre mandados em São Pedro da Aldeia (RJ) e na capital Operação investiga esquema de corrupção e desvio de recursos RJ Record Interior RJ|Do R7 30/05/2025 - 19h31 (Atualizado em 30/05/2025 - 19h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Federal realizou a Operação Zaqueu, cumprindo mandados de busca e apreensão em São Pedro da Aldeia e na Zona Sul do Rio de Janeiro. A ação visou um grupo ligado a um auditor fiscal suspeito de corrupção e lavagem de dinheiro, com apreensão de 140 mil reais. As investigações podem resultar em penas superiores a 28 anos.