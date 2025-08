PF prende foragido pelo crime de estupro praticado em Alagoas, em Macaé (RJ) Ele estava foragido com mandado de prisão preventiva expedido RJ Record Interior RJ|Do R7 01/08/2025 - 19h40 (Atualizado em 01/08/2025 - 19h40 ) twitter

Um homem natural de Rio Largo, Alagoas, foi preso em Macaé, no Norte Fluminense, pela Polícia Federal. Ele estava foragido com mandado de prisão preventiva por estupro, expedido pelo Juizado Especial Cível e Criminal e de Violência Doméstica. A prisão foi possível graças a denúncias anônimas e ao trabalho de inteligência policial, que cruzou informações entre órgãos do Rio de Janeiro e do Nordeste.