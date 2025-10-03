Polícia apreende grande quantidade de drogas em São Pedro da Aldeia (RJ)

Em ação policial em São Pedro da Aldeia (RJ), a Polícia Militar apreendeu mais de 1.600 cápsulas de cocaína, 755 buchas de maconha, 310 pacotes de skank, 750 pedras de crack e uma arma. A operação ocorreu após a obtenção de informações sobre o gerente do tráfico no Balneário das Conchas, que conseguiu fugir ao perceber a presença dos policiais. O material apreendido foi encaminhado para a 125ª DP, responsável pelo caso.