Polícia Civil cumpre mandado de prisão por roubo em Campos (RJ)
Suspeito foi preso após mais de cincos anos do crime
A Polícia Civil de Campos dos Goytacazes (RJ) cumpriu um mandado de prisão por roubo qualificado, ocorrido em 13 de março de 2020. O suspeito, encontrado no bairro Parque Esplanada, foi preso após mais de cinco anos do crime. Ele e um comparsa roubaram o telefone de um pedestre. A prisão foi resultado de um trabalho de inteligência e análise de dados. O homem foi levado à 134ª DP, onde permanece detido.