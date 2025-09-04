Polícia Civil cumpre mandado de prisão por roubo em Campos (RJ) Suspeito foi preso após mais de cincos anos do crime RJ Record Interior RJ|Do R7 04/09/2025 - 20h00 (Atualizado em 04/09/2025 - 20h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil de Campos dos Goytacazes (RJ) cumpriu um mandado de prisão por roubo qualificado, ocorrido em 13 de março de 2020. O suspeito, encontrado no bairro Parque Esplanada, foi preso após mais de cinco anos do crime. Ele e um comparsa roubaram o telefone de um pedestre. A prisão foi resultado de um trabalho de inteligência e análise de dados. O homem foi levado à 134ª DP, onde permanece detido.