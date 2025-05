Polícia Civil de Rio das Ostras (RJ) prende suspeitos de tráfico e homicídio A operação destaca a eficácia das investigações e a cooperação entre os setores de inteligência e as equipes de campo RJ Record Interior RJ|Do R7 08/05/2025 - 19h44 (Atualizado em 08/05/2025 - 20h37 ) twitter

A Polícia Civil de Rio das Ostras (RJ) intensificou suas operações contra o crime, resultando em duas prisões significativas.

Uma operação em Cabo Frio (RJ) levou à apreensão de drogas e à prisão de um suspeito com histórico criminal. No mesmo dia, um homem foragido, acusado de homicídio, foi capturado no bairro Palmital.

As ações refletem o compromisso das autoridades em combater o tráfico de drogas e resolver casos de homicídio.