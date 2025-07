Polícia Civil prende, em Saquarema, homem acusado de estupro na zona oeste do Rio De acordo com investigações, crime teria ocorrido em 2023 RJ Record Interior RJ|Do R7 16/07/2025 - 15h11 (Atualizado em 16/07/2025 - 15h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Saquarema, um homem acusado de estupro foi preso após o cumprimento de mandado de prisão expedido pela justiça do Rio. Contra o suspeito de 27 anos havia um mandado de prisão preventiva expedido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. As investigações apontaram que ele cometeu o crime no ano de 2023, quando invadiu o apartamento de uma mulher, na praça seca, na zona oeste do rio, e cometeu o abuso sexual.