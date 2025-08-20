Polícia desarticula quadrilha que deu prejuízo milionário em dois anos
A operação ocorreu na Tijuca e em municípios da Baixada Fluminense
A Polícia Civil prendeu integrantes de uma quadrilha especializada em fraudes eletrônicas, responsável por prejuízos de mais de um milhão de reais em menos de dois anos. A operação ocorreu na Tijuca e em municípios da Baixada Fluminense, visando desarticular o grupo que usava cartões de crédito fraudados para compras online. Três pessoas foram presas e materiais apreendidos foram levados para a cidade da polícia.