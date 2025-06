Polícia Militar apreende 200 kg de maconha em Campos (RJ) A ação contou com o apoio do Batalhão de Operações com Cães de Macaé RJ Record Interior RJ|Do R7 30/06/2025 - 19h46 (Atualizado em 30/06/2025 - 19h46 ) twitter

Uma operação da Polícia Militar e do Batalhão de Ação com Cães em Campos dos Goytacazes (RJ) resultou na apreensão de mais de 200 kg de maconha. A ação, que contou com o apoio do Batalhão de Operações com Cães de Macaé, destacou a mudança no comportamento do tráfico, que agora utiliza menores e pequenas quantidades de drogas. Campos registrou mais de 700 ocorrências de tráfico de janeiro a abril, com 60% das apreensões na região Norte do estado.