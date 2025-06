Polícia Militar fecha o cerco ao crime organizado em Macaé e Rio das Ostras A ação foi coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública RJ Record Interior RJ|Do R7 02/06/2025 - 20h01 (Atualizado em 02/06/2025 - 20h01 ) twitter

A operação Renoe, liderada pela Polícia Militar, visa combater a criminalidade em Macaé e Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Com 40 policiais em ação, a operação foca no tráfico de drogas e já resultou em quatro prisões. A ação, coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, envolve patrulhamento ostensivo e cercos em áreas críticas, reforçando a segurança local.