Polícia prende 8 traficantes durante a “Operação Tentáculos” Acusados de tráfico, sequestros, tortura e roubos, criminosos foram detidos com apoio do MP RJ Record Interior RJ|Do R7 29/01/2025 - 15h27 (Atualizado em 29/01/2025 - 15h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil e Militar, com o apoio do Ministério Público, prendeu oito traficantes durante a “Operação Tentáculos” em Quissamã, no Rio de Janeiro.

Os presos são acusados de diversos crimes, incluindo tráfico de drogas, sequestros, tortura e roubos, e foram detidos após uma série de investigações e ações coordenadas das autoridades.