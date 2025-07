Polícia prende dois homens por furto e estelionato no RJ, ES e MG Suspeitos integravam quadrilha especializada em golpes em áreas rurais RJ Record Interior RJ|Do R7 11/07/2025 - 19h16 (Atualizado em 11/07/2025 - 19h16 ) twitter

A Polícia Civil prendeu dois foragidos da justiça no noroeste fluminense, acusados de integrar uma quadrilha especializada em furtos e estelionatos em áreas rurais dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. A operação, realizada em conjunto com a Polícia Civil do Espírito Santo, resultou na captura dos suspeitos, que já tinham mandados de prisão preventiva. Eles responderão por furto qualificado e associação criminosa.