Polícia prende segundo suspeito de roubos praticados usando carro de vidraçaria
O acusado, conhecido como GG, foi detido em casa e não ofereceu resistência
A polícia prendeu o segundo suspeito de uma série de crimes praticados utilizando um carro de vidraçaria, em Búzios (RJ). O acusado, conhecido como GG, foi detido em casa sem resistência. Os crimes incluíam roubos e agressões, com um incidente notável em 8 de agosto. A investigação, que usou imagens de câmeras de segurança, já foi concluída e encaminhada ao Ministério Público.