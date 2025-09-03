Polícia prende segundo suspeito de roubos praticados usando carro de vidraçaria O acusado, conhecido como GG, foi detido em casa e não ofereceu resistência RJ Record Interior RJ|Do R7 03/09/2025 - 19h53 (Atualizado em 03/09/2025 - 19h53 ) twitter

A polícia prendeu o segundo suspeito de uma série de crimes praticados utilizando um carro de vidraçaria, em Búzios (RJ). O acusado, conhecido como GG, foi detido em casa sem resistência. Os crimes incluíam roubos e agressões, com um incidente notável em 8 de agosto. A investigação, que usou imagens de câmeras de segurança, já foi concluída e encaminhada ao Ministério Público.