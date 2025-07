Polícias Civil e Militar fazem operações contra o crime organizado no interior do RJ No total, sete pessoas foram presas RJ Record Interior RJ|Do R7 16/07/2025 - 19h50 (Atualizado em 16/07/2025 - 19h50 ) twitter

A Polícia Civil conduziu duas operações no interior do estado para combater o crime organizado, focando em homicídios e tráfico de drogas. Em Campos dos Goytacazes (RJ), quatro homens foram presos, três deles suspeitos de matar William Nogueira. Em Santo Antônio de Pádua (RJ), três suspeitos foram detidos com drogas e armas. As ações visam desmantelar facções criminosas locais.