Postos de combustíveis são assaltados em Campos dos Goytacazes (RJ) na mesma tarde Câmeras de segurança flagraram a rápida ação dos criminosos RJ Record Interior RJ|Do R7 22/04/2025 - 20h24 (Atualizado em 22/04/2025 - 20h24 )

Dois assaltos quase simultâneos a postos de combustíveis em Campos dos Goytacazes (RJ) ocorreram na tarde desta terça-feira (22). Imagens de câmeras de segurança capturaram a ação rápida dos criminosos, que durou menos de dois minutos em cada local.

A polícia investiga se os crimes foram cometidos pelo mesmo grupo, enquanto analisa as imagens para identificar e prender os suspeitos. O prejuízo ainda não foi calculado, e a Delegacia local segue com as investigações em andamento.