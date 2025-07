Praia do Canto em Cabo Frio (RJ) é tomada por algas e surpreende turistas As algas, que não causam mal à saúde, afastaram visitantes e impactaram o turismo local RJ Record Interior RJ|Do R7 08/07/2025 - 20h12 (Atualizado em 08/07/2025 - 20h12 ) twitter

Turistas que visitaram a Praia do Canto do Forte em Cabo Frio (RJ) nesta terça-feira (8) foram surpreendidos por uma grande quantidade de algas na areia. As algas, que não causam mal à saúde, afastaram visitantes e impactaram o turismo local. A presença das algas é atribuída à instabilidade climática recente, e espera-se que desapareçam naturalmente com o tempo, sem necessidade de intervenção.