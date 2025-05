Prazo para regularizar título de eleitor está próximo do fim O Tribunal Superior Eleitoral alerta que cerca de cinco milhões de eleitores estão pendentes RJ Record Interior RJ|Do R7 14/05/2025 - 20h17 (Atualizado em 14/05/2025 - 20h28 ) twitter

Com apenas 5 dias restantes, eleitores com títulos irregulares devem regularizar sua situação para evitar impedimentos legais. A data limite é 19 de maio e aqueles que não votaram em três turnos consecutivos, não justificaram a ausência e não pagaram multas, correm o risco de terem o título cancelado. O Tribunal Superior Eleitoral alerta que cerca de cinco milhões de eleitores estão pendentes. A regularização pode ser feita online ou presencialmente. A abstenção nas eleições tem aumentado, em parte devido à facilidade de justificar ausências via aplicativo.