Prefeitura de Campos (RJ) inicia cadastramento de carroceiros para organizar transporte

O objetivo é catalogar os profissionais e garantir o bem-estar dos animais

RJ Record Interior RJ|Do R7

A prefeitura de Campos dos Goytacazes (RJ) começou o cadastramento de carroceiros através do Centro de Controle de Zoonoses. O objetivo é catalogar os profissionais e garantir o bem-estar dos animais. O cadastro, que vai até 29 de agosto, exige documentos pessoais e informações sobre os animais. A ação atende a uma determinação do Ministério Público Estadual e visa regulamentar o trânsito de carroças na cidade.

