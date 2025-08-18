Prefeitura de Campos (RJ) inicia cadastramento de carroceiros para organizar transporte O objetivo é catalogar os profissionais e garantir o bem-estar dos animais RJ Record Interior RJ|Do R7 18/08/2025 - 20h36 (Atualizado em 18/08/2025 - 20h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A prefeitura de Campos dos Goytacazes (RJ) começou o cadastramento de carroceiros através do Centro de Controle de Zoonoses. O objetivo é catalogar os profissionais e garantir o bem-estar dos animais. O cadastro, que vai até 29 de agosto, exige documentos pessoais e informações sobre os animais. A ação atende a uma determinação do Ministério Público Estadual e visa regulamentar o trânsito de carroças na cidade.