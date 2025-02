Prefeitura de Itaperuna declara calamidade pública financeira Segundo informações, dívidas somam mais de R$200 milhões RJ Record Interior RJ|Do R7 20/01/2025 - 20h31 (Atualizado em 20/01/2025 - 20h31 ) twitter

A Prefeitura de Itaperuna (RJ) decretou calamidade pública financeira. As dívidas herdadas somam mais de R$200 milhões. Segundo a prefeitura, a medida é essencial para reorganizar as finanças, negociar com credores e garantir a continuidade de serviços de saúde à população.