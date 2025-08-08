Presidência da República veta projeto que incluía Norte e Noroeste Fluminense no semiárido A justificativa foi a violação de artigos da Constituição e a falta de estudos técnicos RJ Record Interior RJ|Do R7 08/08/2025 - 19h24 (Atualizado em 08/08/2025 - 19h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Governo Federal vetou integralmente o projeto de lei que incluía 22 municípios do Norte e Noroeste Fluminense no semiárido brasileiro. A justificativa foi a violação de artigos da Constituição e a falta de estudos técnicos e estimativas financeiras. O veto foi publicado no Diário Oficial, destacando a competência do Conselho Deliberativo da Sudene e a lei de responsabilidade fiscal.