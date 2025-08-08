Presidência da República veta projeto que incluía Norte e Noroeste Fluminense no semiárido
A justificativa foi a violação de artigos da Constituição e a falta de estudos técnicos
O Governo Federal vetou integralmente o projeto de lei que incluía 22 municípios do Norte e Noroeste Fluminense no semiárido brasileiro. A justificativa foi a violação de artigos da Constituição e a falta de estudos técnicos e estimativas financeiras. O veto foi publicado no Diário Oficial, destacando a competência do Conselho Deliberativo da Sudene e a lei de responsabilidade fiscal.