Previsão promete baixas temperaturas e há previsão de chuva e ventos fortes no Sudeste O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta amarelo RJ Record Interior RJ|Do R7 10/06/2025 - 19h40 (Atualizado em 10/06/2025 - 19h40 )

A chegada de uma frente fria no Sudeste do Brasil trouxe queda nas temperaturas, especialmente no interior do Rio de Janeiro. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta amarelo devido ao risco de ventos fortes e chuvas. As temperaturas podem cair abaixo de 14 graus na região litorânea e 10 graus na serra. A Defesa Civil recomenda atenção especial para pessoas em situação de rua. Ondas altas afastam banhistas das praias.