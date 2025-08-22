Logo R7.com
PRF apreende maconha, cocaína, haxixe e lança perfume na BR-101

As drogas vinham do Rio de Janeiro com destino ao Espírito Santo

RJ Record Interior RJ|Do R7

Em Casimiro de Abreu (RJ), a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 100 quilos de drogas, incluindo maconha, cocaína e haxixe, em duas operações distintas na BR-101. Os agentes identificaram veículos suspeitos devido à suspensão traseira rebaixada e contradições dos motoristas. As drogas vinham do Rio de Janeiro com destino ao Espírito Santo. Os condutores foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia.

