PRF apreende maconha, cocaína, haxixe e lança perfume na BR-101 As drogas vinham do Rio de Janeiro com destino ao Espírito Santo RJ Record Interior RJ|Do R7 22/08/2025 - 20h04 (Atualizado em 22/08/2025 - 20h04 )

Em Casimiro de Abreu (RJ), a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 100 quilos de drogas, incluindo maconha, cocaína e haxixe, em duas operações distintas na BR-101. Os agentes identificaram veículos suspeitos devido à suspensão traseira rebaixada e contradições dos motoristas. As drogas vinham do Rio de Janeiro com destino ao Espírito Santo. Os condutores foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia.